Легендарного Буффона обвинили в богохульстве и уже начали расследование

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон недавно установил уникальный рекорд, а теперь обвиняется в богохульстве. Предполагается, что футболист произнес крайне оскорбительную фразу во время матча 13-го тура Серии А с "Пармой" (4:0) – сообщает Football Italia.
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Инцидент с участием легенды итальянского футбола попал на аудиозапись, однако не попал в поле зрения ни одной из камер. Фразу не слышал и судья, обслуживавший встречу, поэтому дисциплинарная комиссия не приняла никаких мер по окончании матча.
Однако на фоне обсуждения этого момента Федерация футбола Италии все же начала расследование. Отмечается, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке. Если вина вратаря будет доказана, его дисквалифицируют на один матч. А в нынешнем сезоне в Серии А Буффон сыграл в четырех поединках.
Ранее Левандовски поставил вратаря "Шахтера" Пятова вровень с Буффоном. Польский футболист считает, что Андрей – пример для голкиперов, как можно и нужно не стареть.
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