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Легендарного Буффона обвинили в богохульстве и уже начали расследование

22 декабря, 19:54

Елена Павлова Елена Павлова

Если вину вратаря докажут, то его ждет наказание

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон недавно установил уникальный рекорд, а теперь обвиняется в богохульстве. Предполагается, что футболист произнес крайне оскорбительную фразу во время матча 13-го тура Серии А с "Пармой" (4:0) – сообщает Football Italia.

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Инцидент с участием легенды итальянского футбола попал на аудиозапись, однако не попал в поле зрения ни одной из камер. Фразу не слышал и судья, обслуживавший встречу, поэтому дисциплинарная комиссия не приняла никаких мер по окончании матча.

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

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Однако на фоне обсуждения этого момента Федерация футбола Италии все же начала расследование. Отмечается, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке. Если вина вратаря будет доказана, его дисквалифицируют на один матч. А в нынешнем сезоне в Серии А Буффон сыграл в четырех поединках.

Ранее Левандовски поставил вратаря "Шахтера" Пятова вровень с Буффоном. Польский футболист считает, что Андрей – пример для голкиперов, как можно и нужно не стареть.

Смотрите, как Буффон получил красную карточку

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