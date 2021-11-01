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Легенда сборной Украины пытался отправить своих детей в школу для умственно отсталых – на зло жене

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 ноября, 17:12
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Бывшая супруга экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, как футболист относится к своим детям
Тимощук пытался сделать из жены наркоманку а детей отправить в школу для умственно отсталых
Тимощук пытался сделать из жены наркоманку а детей отправить в школу для умственно отсталых

Легенда сборной Украины Анатолий Тимощук потерял болельщиков, выбрав своим домом Россию. После этого начали всплывать скандалы вокруг знаменитого футболиста.

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Оказывается, Тимощук после развода с супругой практически не видится с детьми и не выплачивает алименты, назначенные судом. А еще он пытался отправить собственных детей в школу для отсталых детей. Об этом Надежда рассказала в интервью fanday.net.

ТРИ ГОДА НЕ ВИДЕЛ ДЕТЕЙ

Они почти не общаются: папа редко звонит, три года он уже не приезжал, и они не виделись. Общения, интересов нет. С праздниками не поздравляет, подарки не дарит даже на день рождения. На последний день рождения он прислал цветы детям. Они даже не поняли, зачем им цветы.

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НЕ ПУСКАЕТ В УКРАИНУ

Сегодня пока невозможно им попасть в Украину, потому что папа обычно бойкотирует все поездки детей куда угодно.

Уже неоднократно проверено, что он точно не даст потом разрешение на выезд домой из Украины и нужно будет добиваться разрешения через суд, придется пропускать школу и вообще где-то жить в Украине это время.

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УКЛОНЯЕТСЯ ОТ АЛИМЕНТОВ

Он иногда платит алименты, которые ему назначены судом. Сам по себе он много лет не помогал вообще.

Подать на уплату алиментов за последние годы, которые он не платил, у меня тоже не было возможности, потому что он притворился бомжом в России. Он прописался в здании какого-то ледового комплекса.

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ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ НАРКОМАНКУ

Он взял того же адвоката, который был у Кержакова. Там что-то от партии "Единая Россия". Все берут адвоката из этой пропутинской партии. И она решает там все с судами.

Он там рассказывал, что из меня сделает наркоманку, алкоголичку и так далее. Они пробовали по той российской схеме в Германии действовать. Но Германия – это не Россия, здесь так нельзя. Здесь оно так не проходит.

ХОТЕЛ ОТПРАВИТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ДЛЯ ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

Тимощук добился судебной экспертизы. После теста судебная экспертиза заключила, что наши дети умственно отсталые. И рекомендация – отправить их в школу для умственно отсталых детей с синдромом Дауна.

Толик об этом говорил, что нужно их отправить. Это настолько грубо, чтобы отправлять своих детей в школу для умственно отсталых, потому что судебная экспертиза написала, что айкью 60-70.

Я сделала параллельные тесты для детей в LMU (Университет Людвига-Максимилиана) и там результат получился объективным – айкью выше нормы, дети уровня гимназии. На сегодняшний день так и есть.

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