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Лечение от фобий за один раз: жена Кравца пожаловалась на мужа-романтика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июля, 16:04
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Супруга бывшего нападающего сборной Украины Артема Кравца рассказала, как они провели единственный день отпуска и как муж помог побороть ей все страхи
Кравец с женой летал на вертолете
Кравец с женой летал на вертолете

Супруга бывшего нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Кравца рассказала, какой ее муж романтик. Он покатал Анну на вертолете.

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"Это наш единственный день вместе в этом отпуске, и вместо того, чтобы провести его на расслабоне, Крава решил, что именно сегодня я должна перебороть свой страх. Спасибо, что летели не в грозу, и не закинул в вертолет мне двух больших собак. Поборола бы все свои фобии и страхи за один раз. А ваши мужья тоже такие "романтики"?" – написала Анна в Instagram.

Напомним, в апреле прошлого года Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил Артем.

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