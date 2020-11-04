Лана Дель Рей исполнила гимн "Ливерпуля". Это нужно слышать

Композицию You’ll Never Walk Alone любят фанаты по всему миру, но больше всего ее связывают с "Ливерпулем"

Популярная американская певица Лана Дель Рей перепела гимн английского "Ливерпуля" – знаменитую песню You’ll Never Walk Alone. Видео с исполнением песни певица поделилась на своей странице в Instagram. Она сообщила, что песня в ее исполнении будет использована в документальном фильме об английском клубе.

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Песня была написана композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла "Карусель" в 1945 году. Огромную популярность композиция обрела в 1960-х годах, когда ее перепела ливерпульская группа Gerry & The Pacemakers.

Вскоре песня стала гимном "Ливерпуля", она исполняется перед каждым домашним матчем команды на стадионе "Энфилд", а ее название нанесено на эмблему клуба. В прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Очевидно, этому и будет посвящен документальный фильм.

Также исполнять песню любят болельщики по всей Европе, но больше всего она прижилась в Дортмунде, а фанаты "Милана" исполняют ее ближе к 15 апреля в память о погибших фанатах "Ливерпуля" в давке на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.

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Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" пели гимн клуба на киевском финале Лиги чемпионов:

Фанаты Ливерпуля поют гимн клуба в Киеве

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