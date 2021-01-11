Курьезы Моуринью в английской глуши: стул из дома, а из-за забора выглядывал Клопп

В третьем раунде Кубка Англии "Тоттенхэм" разгромил со счетом 5:0 скромный "Марин", выступающий в восьмом по силе дивизионе страны. Однако приезд лондонского гранда произвел фурор в маленьком городке. Жители смотрели футбол из окон своих домов, а тренерскому штабу "Шпор" во главе с Моуринью пришлось пожертвовать комфортом.

Реклама

Читайте также: "Тоттенхэм" оригинально утешил учителя и продавца после издевательства над ними в Кубке Англии

15 000 виртуальных билетов

Изначально хозяева рассчитывали, что зрителей все же пустят на стадион, который вмещает всего 3000 человек. Маленькая команда смогла бы заработать около 120 тысяч фунтов. Также после запрета пускать людей на трибуны клуб потерял рекламный контракт на 22 000 фунтов. "Марин" решил продавать виртуальные билеты по 11,1 фунта. И реализовал более 15 000 штук!

Реклама

Постоять за спиной Моуринью

Поединок прошел на стадионе "Россет Парк", который расположен в жилом районе и с двух сторон окружен домами. А главный тренер "шпор" Жозе Моуринью руководил командой, сидя на самом обыкновенном стуле. Оказалось, что тесная скамейка запасных не была приспособлена к соблюдению социальной дистанции. От двора ближайшего жилого дома его отделял только небольшой забор. А прохожие могли и подсказать что-то титулованному наставнику.

Бейл в окне

Болельщики, которых не пустили на трибуны, могли смотреть матч не только из-за забора, но из окон своих домов. "Наблюдаю за Гаретом Бейлом, высунувшись из окна. Нереально", – написал один из жителей Кросби – Кристофер.

Пост парня ретвитнул сам Бейл. Видимо, полузащитник "Тоттенхэма" и победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" также был впечатлен матчем.

Реклама

...И Клопп за забором

А один из болельщиков "Марина", видимо, не захотел идти на футбол в одиночестве и привел с собой Юргена Клоппа. Вернее – принес с собой бумажный манекен немецкого тренера "Ливерпуля". "Высматривает для себя новых игроков?", – шутили в Twitter ESPN.

Ранее мы писали, что 17-летний юнец взорвал Сеть: забил гол "Ливерпулю", обменялся футболками и попросил майку обратно.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в еврокубках

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама