Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Культовые очки Клоппа зарыли на новой базе "Ливерпуля"

18 ноября, 09:42

Елена Павлова Елена Павлова

В комплексе установили стальную капсулу времени, в которой содержатся знаковые предметы из истории клуба

Во вторник, 17 ноября, действующий чемпион Англии "Ливерпуль" открыл новую тренировочную базу, которую строили 722 дня. Как сообщает пресс-служба "красных", в комплексе установили стальную капсулу времени, в которой содержатся знаковые предметы из истории клуба. И открыть ее можно будет только через 50 лет, чтобы показать новому поколению былые успехи клуба. Ранее мы писали, что умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля".

Реклама

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: Reuters

По информации The Sun, в капсулу "Ливерпуль" поместил и культовые очки главного тренера Юргена Клоппа. С немецким тренером команда выиграла чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Также в "коробке времени" находятся бутсы, подписанные нидерландским защитником Вирджилом ван Дейком, и перчатки с автографом бразильского вратаря Алиссона.

Отметим, что новый центр для подготовки "красных" имеет площадь 9 200 км. метров. База имеет три полноразмерных поля, специальные зоны для тренировок вратарей и для разминке, два тренажерных зала, бассейн, комплекс гидротерапии, спортивные реабилитационные комплексы. Кроме того, в тренировочном комплексе предусмотрены специальные помещения для пресс-конференции и телестудии.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что ФИФА компенсирует "Ливерпулю" травму игрока в сборной Англии.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

очки база чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп тренировки капсула времени Вирджил ван Дейк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата Европы
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата ЕвропыФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять