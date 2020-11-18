Культовые очки Клоппа зарыли на новой базе "Ливерпуля"

В комплексе установили стальную капсулу времени, в которой содержатся знаковые предметы из истории клуба

Во вторник, 17 ноября, действующий чемпион Англии "Ливерпуль" открыл новую тренировочную базу, которую строили 722 дня. Как сообщает пресс-служба "красных", в комплексе установили стальную капсулу времени, в которой содержатся знаковые предметы из истории клуба. И открыть ее можно будет только через 50 лет, чтобы показать новому поколению былые успехи клуба. Ранее мы писали, что умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля".

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Юрген Клопп / Фото: Reuters

По информации The Sun, в капсулу "Ливерпуль" поместил и культовые очки главного тренера Юргена Клоппа. С немецким тренером команда выиграла чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Также в "коробке времени" находятся бутсы, подписанные нидерландским защитником Вирджилом ван Дейком, и перчатки с автографом бразильского вратаря Алиссона.

Отметим, что новый центр для подготовки "красных" имеет площадь 9 200 км. метров. База имеет три полноразмерных поля, специальные зоны для тренировок вратарей и для разминке, два тренажерных зала, бассейн, комплекс гидротерапии, спортивные реабилитационные комплексы. Кроме того, в тренировочном комплексе предусмотрены специальные помещения для пресс-конференции и телестудии.

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Ранее мы также сообщали, что ФИФА компенсирует "Ливерпулю" травму игрока в сборной Англии.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов

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