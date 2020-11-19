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Кто вышел в полуфинал Лиги наций, а кто вылетел из элиты

19 ноября, 09:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На групповом этапе остался открытым только вопрос по матчу Швейцария - Украина

Второй розыгрыш Лиги наций в истории прошел групповую стадию. После него сформировались турнирные таблицы в четырех дивизионах и стало известно, кто повысится в классе, а кто опустится к соперникам рангом ниже. Напомним все результаты матчей среды в Лиге наций и турнирные таблицы.

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Вчера вечером путевки в полуфинал оформили сборные Италии и Бельгии. Хотя Куртуа пропустил еще более нелепый мяч, чем Лунин. Днем ранее места в "Финале четырех" Лиги наций забронировали французы, обошедшие португальцев, и испанцы, которые выступали в квартете с украинской сборной. Смотрите, как итальянцы победили в Боснии и Герцеговине. Так что успех Нидерландов в Польше им не помог.

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Покидают элитную Лигу А сборные Исландии, Швеции, Боснии и Герцеговины, а также Швейцарии или Украины. Им на смену из второго дивизиона придут команды Чехии, Австрии, Венгрии и Уэльса. Таким образом, два соперника "сине-желтых" — Нидерланды и Австрия — теперь представляют элиту. А вот Северная Македония проиграла Армении и осталась в третьем дивизионе (Лиге С).

Также вчера сборная Сербии разгромила Россию и вывела Венгрию в элиту Лиги наций.

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