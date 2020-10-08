Кто виноват в разгроме от Франции? Андрей Шевченко!

Сборная Украины из кошмарного сна для Криштиану Роналду превратилась в мальчиков для битья

Итак, Франция играючи разбила Украину 7:1 в товарищеском матче в Сен-Дени. Это самое крупное поражение в истории нашей сборной. А ведь не далее как в сентябре было 0:4 от Испании. Команда Андрея Шевченко, которую еще год назад носили на руках за победу над чемпионами Европы португальцами, превратилась в боксерскую "грушу" для сильных мира сего.

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И предел ли это? 10-го играем в Киеве с Германией в Лиге наций, 13-го – снова с Испанией. Может, самое худшее еще впереди?

Фото – УАФ

Вопросов много. Но если говорить о самом популярном из них – кто виноват? – ответ очевидный. Виноват Андрей Шевченко!

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Фото – Getty Images

Вряд ли болельщикам сейчас пришлось бы плеваться от такого разгромного поражения под Парижем, продолжай мы катать товарняки с Ливией, Эстонией или Кипром. Нет же, Шевченко договорился о товарищеском матче с чемпионом мира Францией!

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

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Вряд ли бы мы сейчас получали 0:4, как в сентябре с Испанией, продолжай вариться во втором дивизионе Лиги наций с Чехией, Румынией, Норвегией и им подобными. Нет же! Шевченко вывел сборную из того "болота" в топ-дивизион на соперников, составы которых в десять раз дороже нашего. О чем он только думал, а!

Фото – УАФ

Шевченко стал заложником своего же успеха, как совсем недавно "Шахтер".

Кто после 0:5 от "Интера" в полуфинале Лиги Европы вспоминал предшествовавшие этому поражению "горняков" победы над "Бенфикой", "Вольфсбургом", "Базелем"?

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Шевченко сам виноват – что так высоко взлетел. К футбольным "супертяжам", которые бьют, не как Чазз Уизерспун, а как Фьюри, Джошуа или Уайлдер.

Фото – Reuters

Но в боксе промоутер может придержать своего бойца, понимая, что тот еще не оброс мускулами и ему еще рано тягаться с монстрами. Тут же надо держать удар и давать сдачи. Иного Шеве не дано.

10 октября на НСК "Олимпийский" – Германия, 13-го там же – Испания. По сути своей, очередные тренировочные матчи нашей сборной в подготовке к финальной части Евро.

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Но это в боксе спарринги остаются за закрытыми дверями. Тут же – изголодавшиеся болельщики на трибунах, которые впервые за год вживую увидят свою сборную. И наверняка не пожалеют оглушительного свиста с криками "Ганьба!", если серия из 0:4 и 1:7 получит продолжение.

Сколько бы смягчающих обстоятельств у Шевы ни было. Сам ведь эту кашу "заварил".

Обзор матча Франция – Украина (7:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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