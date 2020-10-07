Кто это? "Колос" подписал контракт с танцором, курьером и просто футболистом Морисом Чибунду

Мулат из Харькова искал себе работу в шоу-бизнесе и сфере доставок, а оказался в составе участников Лиги Европы

Сельский "Колос", сенсационно занимающий третье место в чемпионате Украины, подписал контракт с футболистом, претендующим на статус самого экстравагантного новичка Премьер-лиги в нынешнее трансферное окно. Игроком клуба из Ковалевки стал 19-летний защитник Морис Обинна Чибунду. Имя этого украинского парня с шевелюрой, как у Рууда Гуллита, рядовому болельщику вряд ли о чем-то скажет. Хотя он активно пытается заявить о себе – не только в спорте.

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Например, в Сети доступна довольно свежая анкета Мориса Чибунду на одном из рекрутинговых порталов, где он представляет себя в качестве "модели, актера, инфлюенсера и просто таланта". И выражает готовность участвовать практически в любых рекламах и фотосессиях. При этом мулат ростом 183 см в графах "вокал" и "танцор" указал уровень "специалист", а в строке о готовности к переезду отметил: "Да, в любую страну".

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Но это еще не все. Другая анкета, размещенная Морисом Чибунду в Сети в начале прошлого года, говорит о том, что он готов работать курьером в Харькове – судя по всему, родном для себя городе. "Ищу место дополнительного заработка для личных нужд. Сам себя хочу обеспечивать", – указал юноша, в качестве желаемой зарплаты поставив 8000 грн. Там же он отметил, что имеет за спиной учебу в Харьковском компьютерно-технологическом колледже.

Кстати, еще в прошлом году Морис Чибунду у себя в соцсетях местом проживания указывал Москву. Но там он, как видно, не задержался, вернувшись в Украину.

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Итак, танцор, певец, курьер. И вместе с тем – футболист! Известно, что Морис успешно занимался этим видом спорта в детском возрасте, в 2011 году даже став лучшим бомбардиром на турнире в Харькове в составе "Металлиста-2002". Затем его следы на футбольной карте Украины затерялись.

И вот – он снова в игре. В последнее время Чибунду выступал за любительский ФК "Любомир", базирующийся в поселке Ставище под Киевом. И тут – переезд в село Ковалевка. Но в клуб куда иного уровня – участника Лиги Европы.

Ждем дебюта Мориса за "Колос"!

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