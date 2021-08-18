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Все тренеры сборной Украины. Интересные факты о предшественниках Петракова

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 августа, 06:16
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Рассказываем об 11-ти наставниках главной команды страны, которые запомнились нам по-разному
Главные тренеры сборной Украины
Главные тренеры сборной Украины

Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины. Чемпион мира U-20 заменил на посту Андрея Шевченко, чей контракт с УАФ истек 1 августа.

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До него главную команду страны возглавляли 11 тренеров в истории, без учета исполняющих обязанности. Предлагаем вам вспомнить всех наставников сборной Украины с момента ее основания.

ФИОНачалоКонецКол-во игрСтатистика
Виктор Прокопенко03.03.199216.09.19923+0 =1 -2
Олег Базилевич12.11.199221.09.199411+4 =3 -4
Анатолий Коньков05.01.199508.12.19957+3 =0 -4
Йожеф Сабо27.12.199531.12.199932+15 =11 -6
Валерий Лобановский02.03.200015.11.200118+6 =7 -5
Леонид Буряк14.12.200110.09.200319+5 =6 -8
Олег Блохин18.09.200306.12.200746+21 =14 -11
Алексей Михайличенко11.01.200830.11.200921+12 =5 -4
Мирон Маркевич01.02.201021.08.20104+3 =1 -0
Олег Блохин21.04.201125.09.201218+7 =3 -8
Михаил Фоменко26.12.201223.06.201637+24 =6 -7
Андрей Шевченко15.07.201631.07.202152+26 =13 -13

Также в сборную Украины шесть раз назначались исполняющие обязанности тренеров, причем дважды команду возглавляли дуэты наставников. Петраков – седьмое назначение в статусе и.о.

ФИОНачалоКонецКол-во игрСтатистика
Николай Павлов / Леонид Ткаченко26.10.199228.10.19921+0 =1 -0
Николай Павлов / Владимир Мунтян09.09.199413.09.19942+0 =0 -2
Йожеф Сабо24.09.199413.11.19942+1 =1 -0
Юрий Калитвинцев25.09.201021.04.20118+1 =5 -2
Андрей Баль06.10.201219.10.20122+0 =1 -1
Александр Заваров14.11.201214.11.20121+1 =0 -0

Интересные факты про тренеров сборной Украины:

  • Первым наставником команды стал Виктор Прокопенко, который продержался на посту лишь полгода
  • Лишь Йожефу Сабо удавалось стать исполняющим обязанности тренера и полноценным наставником сборной
  • Олег Блохин – единственный специалист, который дважды возглавлял сборную Украины
  • Также Олег Блохин является единственным наставником, который выводил Украину на чемпионат мира
  • По количеству матчей у руля сборной нет равных также Олегу Блохину (64 поединка за две каденции)
  • По количеству дней подряд в сборной Украины рекорд удерживает Андрей Шевченко – 5 лет и 16 дней
  • Однако по общему количеству дней вновь круче всех Олег Блохин – 5 лет 7 месяцев и 22 дня
  • Единственным тренером, который не проиграл ни одного матча в качестве главного, является Мирон Маркевич (3 победы и одна ничья)
  • Также у Маркевича и рекорд по проценту побед в сборной (75%)
  • А единственным тренером без побед в сборной Украины является Виктор Прокопенко (1 ничья и 2 поражения)
  • К слову, Виктор Прокопенко (3) и Мирон Маркевич (4) провели меньше всех матчей во главе сборной Украины
  • Из других наставников рекорд по проценту побед принадлежит Михаилу Фоменко (67%)
  • Уникальное достижение установил и Анатолий Коньков, который не только потренировал сборную, но и возглавлял украинскую федерацию футбола

Свой первый матч у руля сборной Украины Александр Петраков проведет 1 сентября. В рамках отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют на выезде со сборной Казахстана.

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