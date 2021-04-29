Круче – некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов

Александр Зинченко в Манчестер Сити / Фото: Reuters
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает завоевывать авторитет в Европе. Вчера вечером его Манчестер Сити добыл волевую победу над ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, а украинец вышел на замену и поучаствовал в решающих событиях поединка. Позже Зинченко приравняли к Неймару после победы МанСити над ПСЖ.
Получив высокую оценку за свои действия, Александр заслужил и попадание в символическую сборную недели в ЛЧ.
Читайте также: на звание лучшего в Лиге чемпионов претендуют по одному игроку каждой команды.
Примечательно, что вместе с нашим футболистом в команде оказались еще четыре его одноклубника: вратарь Эдерсон, полузащитники Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне и Рияд Марез. В этом варианте Зинченко традиционно расположился на левом фланге обороны, где он действует в клубе. В сборной же Украины он в основном играет в центре поля.
Тем временем, Зинченко бесплатно отдает свои футболки, бутсы и даже собак.
Смотрите, как МанСити переломил ход игры в Париже во втором тайме: