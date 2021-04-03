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Кролик в нижнем белье! Дочь легенды футбола поразила откровенностью

3 апреля, 13:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бьянка Гаскойн опубликовала красивое фото в нижнем белье

Недавно Бьянка Гаскойн сфотографировалась совершенно голой, а теперь предстала в новом образе. Девушка запостила в соцсети откровенную фотографию в черном нижнем белье, а на голову надела ушки кролика.

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Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

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Бьянка Гаскойн
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