Кролик в нижнем белье! Дочь легенды футбола поразила откровенностью

Недавно Бьянка Гаскойн сфотографировалась совершенно голой, а теперь предстала в новом образе. Девушка запостила в соцсети откровенную фотографию в черном нижнем белье, а на голову надела ушки кролика.
Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.
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