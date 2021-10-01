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Кризис ударил по Роналду: водитель футболиста семь часов прождал на заправке и уехал ни с чем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 19:26
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Водитель звездного нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прождал почти семь часов, чтобы заправить свой Bentley, но уехал без единой капли
Криштиану Роналду придется ходить пешком
Криштиану Роналду придется ходить пешком / Фото: Mirror

Суперкар был замечен в очереди в нескольких километрах от дома игрока МЮ. Рядом с ним был припаркован Range Rover, которым также управлял сотрудник службы безопасности Роналду.

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Водители подъехали в 14:20, надеясь, что на заправочную станцию ​​прибудет цистерна с топливом. Но, прождав шесть часов и 40 минут, они поняли, что никого нет, и уехали в 9 вечера, пишет The Sun.

Португальский форвард недавно приобрел представительский седан Bentley Flying Spur за 220 тысяч фунтов, пополнив свою коллекцию суперкаров, которая уже насчитывает 17 автомобилей.

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Коллекция Роналду включает Ferrari, Lamborghini, McLarens, два Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, Range Rover и несколько Audi и Mercedes.

У него есть Ferrari Monza за 1,4 миллиона фунтов, Bugatti Veyron Grand Sport за 1,7 миллиона фунтов и Bugatti Chiron за 2,15 миллиона фунтов. Но жемчужиной его коллекции является Bugatti Centodieci за 8,5 миллионов фунтов.

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Хотя с последними событиями в Великобритании в гараже Роналду не помешал бы какой-нибудь электрокар.

Напомним, британцы столкнулись с топливным кризисом из-за нехватки водителей на бензовозы. Многие из них покинули страну из-за Brexit, а новые не успели получить права из-за пандемии. Компаниям даже пришлось установить лимиты на продажу топлива в одни руки.

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