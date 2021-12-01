Жена любит, когда выпирает: игрок сборной Украины готовится к Новому году

Трогательные кадры процесса подготовки к зимним праздникам Кривцов показал в своем Instagram.
Для украшения елки футболисту с ростом 1,84 м пришлось лезть на стремянку. Все дело в том, что его жена предпочитает, чтобы лесная красавица была очень высокой.
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"Юля считает елку хорошей тогда, когда звезда немного выпирает с пола у соседей сверху", – в шутку написал Сергей.
Также в семье футболиста существует традиция украшать елку каждый год раньше предыдущего.
"Да, через каких-нибудь несколько лет будем наряжать в июле",- отметил защитник.
Фолловеры включили фантазию и задались вопросом, что будет, когда придет время наряжать елку в январе.
"Не будете убирать елку до следующего Нового года или будете ставить параллельно вторую?", – спрашивают в комментариях.
На что Кравцов ответил:
"Если ставить параллельно, то нужна будет еще одна комната. Назовем ее Елочная", – отшутился футболист.
Также в Instagram футболист отметил, что еще одним любимым делом во время зимних праздников для него является написание письма Деду Морозу.
Но фанаты напомнили Сергею о том, что действуют карантинные ограничения:
"Дед Мороз не придет, нет вакцины", – огорчили Кривцова подписчики.
Напомним, что Сергей вместе с женой Юлией воспитывают троих детей.