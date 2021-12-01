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Жена любит, когда выпирает: игрок сборной Украины готовится к Новому году

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 23:41
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Футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился в Сети семейным видео. Игрок вместе с женой и детьми украсили новогоднюю елку
Кривцов и его семья
Кривцов и его семья

Трогательные кадры процесса подготовки к зимним праздникам Кривцов показал в своем Instagram.

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Для украшения елки футболисту с ростом 1,84 м пришлось лезть на стремянку. Все дело в том, что его жена предпочитает, чтобы лесная красавица была очень высокой.

"Юля считает елку хорошей тогда, когда звезда немного выпирает с пола у соседей сверху", – в шутку написал Сергей.

Также в семье футболиста существует традиция украшать елку каждый год раньше предыдущего.

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"Да, через каких-нибудь несколько лет будем наряжать в июле",- отметил защитник.

Фолловеры включили фантазию и задались вопросом, что будет, когда придет время наряжать елку в январе.

"Не будете убирать елку до следующего Нового года или будете ставить параллельно вторую?", – спрашивают в комментариях.

На что Кравцов ответил:

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"Если ставить параллельно, то нужна будет еще одна комната. Назовем ее Елочная", – отшутился футболист.

Также в Instagram футболист отметил, что еще одним любимым делом во время зимних праздников для него является написание письма Деду Морозу.

Футболист любит писать Деду Морозу
Футболист любит писать Деду Морозу / Фото: Unsplash

Но фанаты напомнили Сергею о том, что действуют карантинные ограничения:

"Дед Мороз не придет, нет вакцины", – огорчили Кривцова подписчики.

Напомним, что Сергей вместе с женой Юлией воспитывают троих детей.

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