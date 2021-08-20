Красотка представила форму итальянского клуба – взяли пример из Украины

Новую экипировку клуба из Второй лиги Украины презентовала очаровательная модель в поле. В Италии посчитали этот маркетинговый ход очень привлекательным и взяли его себе на вооружение.
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Очаровательная девушка презентовала основную форму Венеции еще в июне. Домашний комплект выполнен в черных цветах с золотыми надписями.
А накануне пришла очередь третьего комплекта. И на этот раз фото получились куда пикантнее!
Венеция по итогам прошлого сезона пробилась в Серию А, поэтому будет возможность увидеть команду в этих ярких футболках в матчах против сильнейших команд Италии.
Кстати, накануне случился казус из-за футбольной формы. Футболист хотел поцеловать эмблему, но не нашел ее на новой форме команды. Еще не привык к новой экипировке.