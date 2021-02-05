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"Красные Дьяволы" бросились под колеса "Баварии" на чемпионате мира

5 февраля, 00:59

Елена Павлова Елена Павлова

В Катаре завершились поединки 1/4 финала, которые осчастливили Мексику и Египет

В Катаре определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира, который проходит в Эр-Райян с 4-го по 11 февраля. Ранее мы сообщали, что Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес и едет на чемпионат.

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Из первого четвертьфинала дальше прошел мексиканский "Тигрес", который обыграл "Ульсан Хендэсо" со счетом 2:1. Южнокорейский клуб первым повел в счете после удара на 24-й минуте Ким Ки Хи. Андре-Пьер Жиньяк восстановил равновесие на 38-й минуте, а на пятой добавленной к первому тайму установил итоговый счет 2:1, оформив дубль. В полуфинале 7 февраля "Тигрес" сыграет против бразильского "Палмейраса".

Андре-Пьер Жиньяк

Андре-Пьер Жиньяк / Фото: Reuters

Во втором четвертьфинале египетский "Аль-Ахли" минимально обыграл катарский "Аль-Духаиль". Единственный мяч на 30-й минуте забил Хуссейн эль-Шахат. В итоге "Красные дьяволы" из Африки стали соперниками победителя Лиги чемпионов немецкой "Баварии" в полуфинале.

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Болельщик "Аль-Ахли"

Болельщик "Аль-Ахли" / Фото: Reuters

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Ранее участник клубного чемпионата мира снялся с турнира из-за карантинных ограничений. ФИФА не стала искать замену снявшемуся "Окленд Сити".

Напомним, что в 2021 году пройдет сразу два клубных чемпионата мира. В январе турнир примет Катар, а в декабре сильнейшего на планете будут определять в Японии.

Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов

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Бавария четвертьфинал Палмейрас Аль-Ахли Тигрес Мексика клубный чемпионат мира
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