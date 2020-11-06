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Красавица со школьной скамьи: кто вдохновляет лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

6 ноября, 19:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка любит путешествовать и сериал "Острые козырьки"

УЕФА назвал новичка "Ливерпуля" Диогу Жоту лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Португалец оформил хет-трик в ворота команды украинца Руслана Малиновского "Аталанты" (5:0).

Своими успехами в новом клубе Диогу обязан очаровательной Руте Кардосо – своей школьной любви, которая сопровождает его на всех его этапах футбольной карьеры.

Диогу и Руте познакомились, когда им было по 13 лет. Они вместе учились в средней школе в Порту.

Они неразлучны с 2013 года. Красавица следовала за своим кавалером, куда бы его ни завела футбольная карьера.

Жота начал карьеру в "Пасуш де Феррейра", успел поиграть за "Атлетико", Порту, "Вулверхэмптон". Руте всегда была рядом.

Руте любит путешествовать и регулярно делится фотографиями в Instagram с пляжей самых гламурных мест планеты.

Как и многие спутницы футболистов, девушка легко перешла к гламурной жизни и уже успела заработать собственную армию фанатов – в Instagram у нее более 13 тысяч подписчиков.

Летом "Ливерпуль" заплатил за Жоту 41 миллион фунтов. На презентацию Жота пришел не с кем-нибудь, а со своей возлюбленной.

Руте обожает сериал "Острые козырьки" поэтому легко согласилась переехать из теплой Испании в туманную Англию.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Аталанту":

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Лига чемпионов Диогу Жота
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