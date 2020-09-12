Коронавирусом заразился тренер с самой большой зарплатой в футболе

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба. Первая команда "матрасников", тренерский штаб и персонал клуба прошли тесты на COVID-19 в пятницу, 11 сентября. Анализ коуча мадридцев дал положительный результат.

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При этом, как утверждают в "Атлетико", 50-летний аргентинец Диего Симеоне не имеет симптомов и находится дома в изоляции.

Диего Симеоне / Фото: Reuters

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Отметим, что Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. По данным L’Equipe, аргентинский наставник "Атлетико" получает 43,6 миллиона евро в год.

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Ранее мы писали, что в футболе новая волна коронавируса: его, среди прочих, подхватили игроки "Атлетико" – защитник Сантьяго Ариас и нападающий Диего Коста. Как и в случае с Диего Симеоне, болезнь у них проходит бессимптомно, оба игрока находятся на карантине дома.

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Также мы рассказывали, что коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира. COVID-19 диагностирован у нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого Transfermarkt оценивает в 180 миллионов евро.

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