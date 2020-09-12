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Коронавирусом заразился тренер с самой большой зарплатой в футболе

12 сентября, 23:24

Олег Люлька Олег Люлька

Положительный тест сдал аргентинский наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба. Первая команда "матрасников", тренерский штаб и персонал клуба прошли тесты на COVID-19 в пятницу, 11 сентября. Анализ коуча мадридцев дал положительный результат.

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При этом, как утверждают в "Атлетико", 50-летний аргентинец Диего Симеоне не имеет симптомов и находится дома в изоляции.

Диего Симеоне

Диего Симеоне / Фото: Reuters

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Отметим, что Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. По данным L’Equipe, аргентинский наставник "Атлетико" получает 43,6 миллиона евро в год.

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Ранее мы писали, что в футболе новая волна коронавируса: его, среди прочих, подхватили игроки "Атлетико" – защитник Сантьяго Ариас и нападающий Диего Коста. Как и в случае с Диего Симеоне, болезнь у них проходит бессимптомно, оба игрока находятся на карантине дома.

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Также мы рассказывали, что коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира. COVID-19 диагностирован у нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого Transfermarkt оценивает в 180 миллионов евро.

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