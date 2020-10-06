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Коронавирус в сборной Украины: прозвучал комментарий врача команды

6 октября, 15:08

Олег Люлька Олег Люлька

В лагере украинцев - трое заразившихся. Позже должны быть обнародованы результаты тестирования сборной Франции

Врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирус в национальной команде накануне товарищеского матча с Францией, который должен состояться под Парижем в среду, 7 октября. Напомним, COVID-19 диагностирован у Лунина, Панькива и повара сборной Тошича.

"У нас есть определенное осложнение опять. Положительными по коронавирусу оказались Лунин, Панькив и Любомир Тошич. По правилам федерации футбола Франции и по местным законам, эти люди сейчас идут на изоляцию. Будем думать, как их доставить на изоляцию домой. Остальная команда готовится к тренировке. Пока никаких осложнений в этом плане нет, команда продолжает тренироваться и готовиться к матчу в штатном режиме", – заявил Максим Бецко YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола

"Насколько я знаю, французская команда тестируется сегодня. Результаты будут под вечер. Никто не знает, чего ожидать там", – добавил врач сборной Украины

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Как мы писали ранее, из-за вспышки коронавируса в составе нашей команды матч Украины с Францией оказался под угрозой срыва. УАФ эту информацию пока не комментирует, но судя по тому, что сборная продолжает подготовку к игре, пока об отмене поединка речь не идет. Хотя, похоже, все может в любой момент измениться.

Напомним, что еще до вылета сборной из Украины COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко. Из-за этого "сине-желтые" отправились во Францию без единого игрока "Шахтера".

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