Коронавирус спровоцировал у звезды футбола проблемы с сердцем

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис заразился коронавирусом, последствия болезни для него могут иметь очень серьезнее последствия

Альфонсо Дэвис пока не может вернуться на поле / Фото: REUTERS

COVID-19 спровоцировал проблемы с сердцем у канадского футболиста. Футболисту придется пропустить несколько недель.

По словам главного тренера Баварии Юлиана Нагельсмана, у Дэвиса легкие признаки миокардита. Впрочем, тренер отметил, что в клубе точно не знают, был ли миокардит вызван именно коронавирусом.

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Отметим, что еще в начале пандемии спортсменов предупреждали о возможных последствиях после перенесенного заражения. Среди вероятных симптомов называли как раз проблемы с сердцем.

Впрочем, это первый случай в спорте, когда проблемы с сердцем связывают с коронавирусом, хотя и не имеют для этого достаточно доказательств.

Напомним, что некоторое время назад футбольный мир шокировала ситуация с кумом Лионеля Месси Серхио Агуэро. Знаменитому аргентинцу пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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