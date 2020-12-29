Коронавирус подмял "МанСити": семь больных за 4 дня и два матча под угрозой срыва

У "горожан" запланирован поединок против "Челси" в АПЛ 3 января и полуфинал Кубка лиги против "МЮ" – 6 января

Вчера матч 16-го тура чемпионата Англии "Эвертон" – "Манчестер Сити" отменили из-за вспышки коронавируса в составе "горожан". А сегодня стали известны подробности истории. По информации The Athletic, три игрока манкунианцев сдали положительные тесты в воскресенье.

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Как все начиналось. До этого в пятницу "МанСити" уже сообщил о инфицировании COVID-19 Габриэла Жезуса и Кайла Уокера, а также двух сотрудников клуба. У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, а штаб "горожан" выдал им индивидуальные планы тренировок.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на стадионе "Этихад" / Фото: Reuters

Решение об отмене. О том, что в команде уже семь активных случаев заражения за 4 дня, стало ясно после получения результатов в понедельник утром. После чего "Манчестер Сити" провел встречу с представителями "Эвертона" и английской Премьер-лиги. Было принято решение перенести матч, чтобы избежать распространения вируса и в ливерпульском клубе.

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Что будет дальше. Если кто-то из игроков или сотрудников "МанСити" получит положительные тесты, то команда не получит разрешение на возвращение к тренировкам. Вероятно, в таком случае будет перенесен матч АПЛ против "Челси" 3 января и полуфинал Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" 6 января.

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Напомним, что в составе "МанСити" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. А Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Рияд Марез уже переболели коронавирусом.

Ранее мы писали, что "Эвертон" вырвался на второе место в английской Премьер-лиге, "МанСити" разобрался с "Ньюкаслом".

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов

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