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Коронавирус наступает на футбол: в Англии отменили второй матч за три дня

30 декабря, 17:20

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня не состоится лондонское дерби с участием "Тоттенхэма"

Декабрьская вспышка коронавируса в чемпионате Англии становится серьезной проблемой. Матч 16-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" – "Фулхэм", запланированный на сегодня, 30 декабря, в Лондоне отменен из-за случаев заражения в команде гостей. Об этом сообщает The Athletic.

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Ранее стало известно, что в "Фулхэме" было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Представители клуба накануне вели переговоры с руководством лиги о возможном переносе матча. И, похоже, оно пошло им навстречу. Однако новой даты поединка пока нет.

"Фулхэм"

"Фулхэм" / Фото: Reuters

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Напомним, что "Тоттенхэм" в 5 встречах набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а команда из Западного Лондона "Фулхэм" с 11 баллами идет на 18-м месте.

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В понедельник был отменен матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в команде украинца Александра Зинченко.

Как стало известно, в "Манчестер Сити" семь случаев заражения. Среди игроков COVID-19 диагностирован у Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

Видео: Сегодня

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отмена чемпионат Англии Тоттенхэм Фулхэм коронавирус
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