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Королева Мальдив: жена вратаря сборной Украины сама себе завидует (фото)

23 декабря, 14:49

Олег Люлька Олег Люлька

Надежда Панькив публикует снимки, достойные обложки модного журнала

На Мальдивах в эти дни отдыхают не только игроки "Шахтера", "Динамо" и Сергей Ребров, но и вратарь "Александрии" и сборной Украины Юрий Панькив, очаровательная супруга которого Надежда имеет все основания претендовать на звание украинской королевы красоты на этих островах.

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"Смотрю на это фото – и сама себе завидую", – признается в Instagram Надежда Панькив.

Кстати, сделала фото, на котором Надежда Панькив сама себе завидует, супруга защитника "Шахтера" Сергея Кривцова Юлия – их семейство отдыхает в тех же краях, что и голкипер "Александрии".

Но, пожалуй, даже более эффектным оказалось следующее фото Надежды – просто готовая обложка для модного журнала, согласитесь!

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"Если мужа хорошо попросить, он может сделать такое классное фото", – призналась Надежда.

И тут же получила запрос в комментариях от жены Сергея Реброва Анны: "Расскажи секреты, как упросить".

Еще несколько фото семейства Панькив на Мальдивах

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Ранее мы писали, что на Мальдивах игрок "Динамо" Буяльский заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram.

Вся правда о жизни на Мальдивах

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Мальдивы ФК Александрия WAGs Юрий Панькив

Источник: Сегодня|Спорт

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