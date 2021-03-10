"Король Пеле" – так теперь будет называться легендарный стадион в Рио

Власти Бразилии подготовили законопроект о переименовании стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро в честь трехкратного чемпиона мира Пеле. Теперь документ предстоит подписать исполняющему обязанности губернатора Клаудио Кастро.

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После переименования стадион будет называться "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле".

80-летний Пеле неоднократно играл на "Маракане" и именно там в 1969 году в составе "Сантоса" забил в ворота "Васко да Гама" свой 1000-й гол.

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Стадион "Маракана" был открыт в 1950 году и до 1999-го считался самым вместительным в мире. В финальном матче ЧМ-1950 арена вместила 199 854 зрителя. Сейчас арена вмещает 78 838 зрителей.

Ранее мы рассказывали о реакции Пеле на то, что Лионель Месси повторил его феноменальный рекорд по голам за один клуб.

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