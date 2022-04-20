Король футбола попал в больницу. Что случилось с Пеле

Трехкратный чемпион мира снова отправился на лечение. Госпитализация не плановая, но состояние стабильное

Пеле снова попал в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый бразильский футболист Пеле снова отправился в больнице, где три месяца назад проходил химиотерапию. Легенду мирового футбола госпитализировали в лечебницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Пеле продолжает лечение после операции

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Госпитализация внеплановая, но при этом Пеле не находится в палате интенсивной терапии. По словам родственников состояние его здоровья стабильное, критической ситуации нет. Нового курса химиотерапии не будет. Решение отправиться в больницу принято для поддержания состояния под наблюдением врачей.

Пеле остается активным пользователем социальных сетей / Фото: Getty Images

Король футбола уже благополучно проходил курс лечения от рака. Напомним, что в начале сентября 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. В последние годы легендарный бразилец страдает от проблем со здоровьем.

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Пеле поддержал Украину / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Несмотря на это, Пеле является активным пользователем социальных сетей. Там он поддержал Украину, которая защищается от оккупационных войск России.

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Футболка Пеле может помочь украинской армии. Уникальный лот торгует на аукционе известный украинский ведущий.