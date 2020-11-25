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Корниенко: "Хочу всю карьеру провести в "Шахтере"

25 ноября, 14:51

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник "горняков" во время пребывания в лазарете рассказал о памятных бутсах, своих планах и разговоре с Марсело

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко во время вынужденной паузы в карьере ответил на вопросы болельщиков, рассказав о своем любимом игроке, восстановлении после травмы и не только. Онлайн-встреча Виктора с фанами состоялась в сервисе Shakhtar Club.

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Напомним, 21-летний Корниенко выбыл до конца года, получив разрыв латеральных связок голеностопа вследствие фола со стороны капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

О травме: "Восстановление проходит в обычном режиме. Все по плану. Радует, что, возможно, получится восстановиться еще быстрее".

Виктор Корниенко
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Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О любимом игроке: "Мне импонирует игра Марсело. В атаке он просто сумасшедший футболист, с невероятной техникой. Но и игрока нашего клуба Исмаили все знают: на него тоже смотрю, в чем-то равняюсь и учусь".

О предложении поменяться футболками с Марсело: "Выходя на матч с нами, "Реал" думал, что победит 5:0, будет настроение, улыбки, веселье… Мы обыграли "Реал". После финального свистка подхожу к Марсело и говорю: поменяемся футболками? Он на меня смотрит с таким лицом и показывает: там, в подтрибунке. Но я так понял, что нет. Надо было не подходить".

Виктор Корниенко

Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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О памятных вещах из детства: "Мои первые настоящие бутсы. Мне отец купил! Они до сих пор в Полтаве лежат дома. Просто я к этому отношусь очень серьезно, для меня это важно. Когда раз в полгода приезжаю домой, захожу в свою комнату и… Воспоминания… Много чего осталось: вся комната забита футбольной экипировкой, там есть все что хотите. Но самые запомнившиеся – мои бутсы".

О планах: "Я очень мечтал попасть в "Шахтер" и закрепиться в первой команде. И в дальнейшем я хотел бы остаться здесь, в "Шахтере", даже провести всю карьеру".

Виктор Корниенко и Сергей Палкин

Виктор Корниенко и Сергей Палкин / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что "Шахтер" продлил контракт с Корниенко, отлично заменившим в основе дончан травмированного Исмаили. Правда, и самому Виктору, набравшему чудесную форму, пришлось угодить в лазарет.

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Смотрите, как Корниенко помог "Шахтеру" обыграть "Реал"

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Шахтер Донецк Виктор Корниенко
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