Коноплянка побывал на открытии Shakhtar Football School в Киеве о остался в шоке

В Киеве состоялось официальное открытие Shakhtar Football School. 30 учеников школы в возрасте от 2 до 8 лет приняли участие в тренировке с Евгением Коноплянкой. Полузащитник "горняков" раздал автографы и сфотографировался с начинающими футболистами. Всего в киевской Shakhtar Football School на данный момент занимаются 60 детей.

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"Проводить здесь время – супер! Приятно наблюдать за малышами, которые любят футбол. Если честно, я немного в шоке, потому что моему сыну 3 года, и я боялся опережать события. Ждал момент, чтобы привести его, когда он уже будет готов. Я даже не понимал, что в 2–3 года дети могут бегать здесь с улыбками, довольные, им действительно все нравится и они слушают тренеров. Так что буду узнавать, как моему сыну сюда попасть, и контролировать эту ситуацию. Идея отличная и правильная: проводить время полезно, а не дома с iPad. Тем более каждый родитель может приехать и посмотреть, как его малыш прогрессирует. Желаю нашим тренерам терпения, чтобы они правильно и успешно готовили ребят к начальному уровню в футболе", – признался полузащитник, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Я занимаюсь с дошкольниками уже 6 лет, и методика нашей работы заключается в особенном подходе к детям: стараемся развивать их спортивными и подвижными. Конечно, в 3 годика мы не можем сказать, что ребенок точно станет футболистом. Родители приводят малышей, чтобы они становились дисциплинированными, активными, работали в коллективе. У нас разные упражнения, практически все – с мячом, а также на внимательность, координацию. А в конце каждой тренировки, например, изучаем новые английские слова. То есть это целостное развитие ребенка. "Шахтер" – сильная команда, чемпион. Все наши тренеры проходили обучение в Академии клуба. Не буду раскрывать всех секретов. Приводите детей к нам в школу, мы будем их любить, лелеять и обучать!", – добавила Анастасия Клипаченко, тренер Shakhtar Football School.

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