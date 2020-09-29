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Коноплянка отпраздновал совместный день рождения с женой на Днепре

29 сентября, 20:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист и его супруга родились в один день

В один день с Андреем Шевченко день рождения празднует и Евгений Коноплянка. Футболисту донецкого "Шахтера" и сборной Украины сегодня исполнилось 31 год. Отметить праздник Коноплянка отправился вместе с супругой Викой на яхте, катаясь по Днепру.

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Фотографиями из совместного отдыха девушка поделилась на своей странице в Instagram. "С Днем Рождения нас", – подписала снимок девушка. Интересно, что Виктория празднует день рождения в один день с мужем.

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Виктория – мастер спорта по бадминтону. Парочка познакомилась еще в 2008 году, а поженились только спустя шесть лет. Супруги воспитывают двоих детей – пятилетнюю дочь Злату и трехлетнего сына Дамира.

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Напомним, что жена Андрея Шевченко тепло и с юмором поздравила мужа с днем рождения. Кристен Пазик счастлива быть с украинцем, с которым у нее четверо детей.

Ранее мы писали, что жена полузащитника "Динамо" показала фокус с переодеванием в Турции: видео. Алина Буяльская весело отдыхает в Бодруме, пока ее муж занят футбольными делами в Украине.

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футболист Евгений Коноплянка WAGs Виктория Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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