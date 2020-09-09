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Конкурент Зинченко за место в основном составе "Манчестер Сити" уедет в аренду

9 сентября, 12:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанский защитник Анхелиньо приглянулся тренерскому штабу "Лейпцига"

У футболиста сборной Украины Александра Зинченко одним конкурентом в "Манчестер Сити" стало меньше. 23-летний защитник Анхелиньо остается в аренде в немецком "Лейпциге". Минувшей зимой Анхелиньо перешел в "Лейпциг" до окончания сезона 2019/2020. Однако руководство немецкого клуба оказалось настолько довольным его действиями, что предприняло усилия для того, чтобы оставить испанца в Лейпциге.

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"Быки" вели переговоры с "Манчестер Сити" о выкупе флангового футболиста, однако пока что стороны сошлись на продолжении аренды. По новому договору Анхелиньо останется в Германии до лета 2021 года, о чем сообщил сегодня официальный сайт "Лейпцига".

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Напомним, в августе "ПСЖ" разгромил "Лейпциг" в полуфинале Лиги чемпионов. Тем не менее, немцы не сильно огорчились даже такому результату. Кроме того, клуб занял третье место в чемпионате Германии, уступив лишь "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Анхелиньо являлся основным игроком команды, проведя за полгода 18 матчей, в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. Смотрите, как Анхелиньо бил по воротам "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов:

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аренда футбол Лейпциг Манчестер Сити Анхелиньо
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