Комфортная победа в Израиле: "Шахтер" обыграл "Маккаби"

Сегодня в Тель-Авиве прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Местный "Маккаби" принимал донецкий "Шахтер". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Маккаби" – "Шахтер".

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Из морозного Киева (минус 10) "Шахтер" прибыл в комфортный Тель-Авив (плюс 10), где обеспечил себе комфортный счет. "Горняки" добыли победу со счетом 2:0. На 31-й минуте отлично в касание пробил Алан Патрик.

Но нельзя сказать, что "Шахтеру" победа далась легко. "Маккаби" достаточно тревожил гостей. К примеру, на 12-й минуте Пешич вышел один на один, но выручил Трубин. Потом в конце тайма Пешича "уронил" Кривцов. И рефери даже брал видеоповтор на счет пенальти. К счастью, для "горняков" нарушения там не было. Были удары Переца и Блэкмена. Опасный рикошет от Степаненко. Шикарный сэйв Трубина на последних минутах.

"Шахтер" контратаковал опасно. Хорошо бил Мораес, был шанс у Марлоса, Патрик проверил "стенку" с убойной позиции, выручил голкипер после удара Коноплянки.

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А второй гол "горняки" забили в уже компенсированное время. Быстрая контратака завершилась пасом Фернандо на Тете, и тот попал точно в угол.

"Маккаби" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Алан Патрик (31), Тете (90+2)

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Матч вышел классным. Поэтому через неделю в Киеве будет интересно вновь посмотреть на противостояние этих команд.

Напомним, что сегодня также в 1/16 финала свой матч провело киевское "Динамо". На "Олимпийском" динамовцы сыграли вничью с "Брюгге" – 1:1.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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