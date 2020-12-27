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Команду Чигринского и Шахова в четвертый раз возглавил "Венгер" из Испании

27 декабря, 22:04

Олег Люлька Олег Люлька

После провала в Лиге Европы АЕК позвал исправлять положение Маноло Хименеса

Афинский АЕК объявил о назначении испанца Маноло Хименеса на пост главного тренера команды, за которую выступают известные украинские футболисты Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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Контракт с испанцем подписан на полтора года, сообщает официальный сайт АЕКа. 56-летний специалист по прозвищу "Венгер из Арааля" уже провел первое занятие с игроками – прямо под ливнем. Если верить примете, что дождь в дорогу – к удаче, то афинян с Хименесом ждет успешный 2021 год.

Маноло Хименес

Маноло Хименес / Фото: АЕК Греция

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Менее недели назад АЕК отправил в отставку предыдущего коуча – итальянца Массимо Карреру. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы, где проиграла на своем поле "Заре" 0:3, а также застряла на четвертом месте в чемпионате Греции.

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Интересно, что это уже четвертый приход Маноло Хименеса на пост главного тренера АЕКа. В 2011 году "желто-черные" под его руководством выиграли Кубок Греции.

Смотрите, как АЕК проиграл в Лиге Европы "Заре" 0:3

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тренер Дмитрий Чигринский чемпионат Греции Евгений Шахов АЕК Греция
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