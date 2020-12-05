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Команда Реброва выиграла перед матчем жизни и смерти с "Динамо". Зубков забил "шведой"

5 декабря, 22:53

Олег Люлька Олег Люлька

"Ференцварош" едет на решающий поединок Лиги чемпионов в Киев в статусе безоговорочного лидера первенства Венгрии

"Ференцварош" в хорошем настроении приедет в Киев на матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский".

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После 0:3 от "Барселоны" команда Сергея Реброва в субботу в гостевом поединке чемпионата Венгрии обыграла в гостях одного из аутсайдеров "Дьошдьор" со счетом 3:1, закрепившись на первой строчке турнирной таблицы своего национального первенства с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя – "Фехервара" Ивана Петряка.

Примечательно, что переломный мяч в игре с "Дьошдьором" у "Ференцвароша" при счете 1:1 забил украинский полузащитник Александр Зубков, классным ударом "шведой" реализовавший выход один на один.

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"Дьошдьор" – "Ференцварош" – 1:3
Голы: Педро, 15 – Батурина, 6, Зубков, 19, Узуни, 67

Турнирная таблица чемпионата Венгрии

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Напомним, что свой матч перед игрой с "Ференцварошем" выиграло и "Динамо" – команда Мирчи Луческу дома одолела "Мариуполь" 2:1.

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Добавим, что для того, чтобы занять третье место в своей группе Лиги чемпионов и получить путевку в 1/16 Лиги Европы, "Динамо" 8 декабря нужно победить"Ференцварош" либо сыграть с ним вничью – 0:0, 1:1 или 2:2.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

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Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош чемпионат Венгрии Александр Зубков

Источник: Сегодня|Спорт

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