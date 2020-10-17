Команда Малиновского – лидер в Италии. Сохранит ли "Аталанта" этот статус сегодня – прогноз комментатора

"Наполи" против "Аталанты" – один из центральных поединков тура в чемпионате Италии. Гости, в составе которых выступает Руслан Малиновский, после трех туров возглавляют турнирную таблицу Серии А.

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Казалось бы, обе команды отлично начали сезон. "Аталанта" выиграла три матча из трех, отгрузив по четыре-пять голов в ворота "Торино", "Лацио" и "Кальяри". Бергамаски возглавляют турнирную таблицу, а после выезда в Неаполь их ждет визит в Данию к "Мидтьюллану" на матч Лиги чемпионов. Учитывая плотность календаря, ожидаем в основном составе хотя бы на один из этих матчей Руслана Малиновского.

Хотя, учитывая то, что команда собралась после матчей сборных, вероятно, ей нужно время для возобновления игровых связей, а значит, Гасперини не пойдет на ротацию. Вне игры у "Аталанты" Маттиа Кальдара, Йосип Иличич, Матео Пессина и Кристиано Пиччини.

"Наполи" в двух стартовых турах справился с "Пармой" и "Дженоа" с общим счетом 8:0. А затем случился скандал с неприездом неаполитанцев в Турин на игру против "Ювентуса". Тогда у двух игроков "партенопеи" оказались положительные тесты на коронавирус. Клуб заявил, что из-за этого местные власти запретили им покидать регион, а футбольные органы посчитали, что причин для этого не было. В итоге команда Гаттузо получила техническое поражение и лишилась одного очка за "хитрость".

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И ни один ее игрок не поехал в расположение своей сборной, кроме Милика, который отправился заблаговременно. Но поляка клуб в итоге и не заявил на первую половину сезона Серии А. Кадровая ситуация "Наполи" сейчас непонятна. Зелинский и Эльмас, скорее всего, не сыграют из-за пребывания на изоляции. А у Лоренцо Инсинье травма.

ПРОГНОЗ. Сложно понять, в каком состоянии в целом пребывает неаполитанская команда, учитывая сложившуюся ранее ситуацию с вынужденной общей изоляцией. Зато они максимально злы. Тем не менее, думаю, "Аталанта" не проиграет и тотал больше 2,5.

"Наполи" – "Аталанта"

Серия А, 17 октября, суббота в 16:00, Футбол 3, OLL.TV

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