Колумбийский футболист получил ужасную травму. Его стопа вывернулась в другую сторону

Арбитр сначала показал "виновнику" красную карточку, но затем отменил свое решение

Футболист сборной Колумбии Сантьяго Ариас получил серьезную травму в отборочном поединке на чемпионат мира 2022 против Венесуэлы (3:0). Уже на 13-й минуте встречи Ариас в борьбе за мяч столкнулся с Дарвином Мачисом и в результате неудачного приземления его нога вывернулась в неестественное положение.

Несмотря на то, что травму Ариас получил в игровой ситуации, арбитр решил, что виновником является Мачис и выписал ему красную карточку. Однако после использования системы VAR рефери удостоверился в том, что венесуэлец ничего не нарушил, и отменил удаление.

Тем не менее, это все равно не спало его команду от поражения. Колумбия благодаря голу Дувана Сапаты и дублю Луиса Муриэля одержала разгромную победу на старте отбора к катарскому мундиалю.

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