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Колумбийский футболист получил ужасную травму. Его стопа вывернулась в другую сторону

10 октября, 08:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Арбитр сначала показал "виновнику" красную карточку, но затем отменил свое решение

Футболист сборной Колумбии Сантьяго Ариас получил серьезную травму в отборочном поединке на чемпионат мира 2022 против Венесуэлы (3:0). Уже на 13-й минуте встречи Ариас в борьбе за мяч столкнулся с Дарвином Мачисом и в результате неудачного приземления его нога вывернулась в неестественное положение.

Несмотря на то, что травму Ариас получил в игровой ситуации, арбитр решил, что виновником является Мачис и выписал ему красную карточку. Однако после использования системы VAR рефери удостоверился в том, что венесуэлец ничего не нарушил, и отменил удаление.

Тем не менее, это все равно не спало его команду от поражения. Колумбия благодаря голу Дувана Сапаты и дублю Луиса Муриэля одержала разгромную победу на старте отбора к катарскому мундиалю.

Ранее мы писали о жуткой травме юного дарования: мексиканец сломал ногу в первом же матче на взрослом уровне. Карьера 17-летнего Эухенио Пичуто под угрозой после того, как он "сломался" на ровном месте.

Также мы писали, что красавица-вратарь получила ужасную травму на тренировке. Девушка столкнулась с одноклубницей во время тренировки "Ливерпуля".

Смотрите, как играет команда Сантьяго Ариаса "Байер":

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травма ЧМ-2022 сборная Колумбии сборная Венесуэлы

Источник: Сегодня|Спорт

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