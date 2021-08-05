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Колос – Шахтер Караганда: где и когда смотреть поединок Лиги Конференций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
5 августа, 14:00
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Команда Руслана Костышина сыграет свой первый матч в новом еврокубке против представителя чемпионата Казахстана
Колос сразится в Лиге Конференций с Шахтером из Караганды
Колос сразится в Лиге Конференций с Шахтером из Караганды / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Сегодня Колос стартует в Лиге Конференций. Соперником ковалевской команды в третьем раунде квалификации станет Шахтер из Караганды. Встреча пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало – в 21:00 по киевскому времени. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Колос – Шахтер Караганда? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке).

Для Колоса начинается второй евросезон в истории. В прошлом году команда Руслана Костышина играла в квалификации Лиги Европы, где сумела пройти греческий Арис (2:1). Правда, в следующем раунде квалификации украинский коллектив уступил в овертайме хорватскому Осиеку.

Как Колос добывал победу над Арисом:

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В прошлом чемпионате Колос финишировал четвертым в УПЛ, что позволило команде стартовать в новосозданной Лиге Конференций с третьего раунд квалификации. Первым соперником ковалевцев станет казахский Шахтер из города Караганда.

Четвертое место в сезоне-2020 позволило команде Магомеда Адиева отобраться в Лигу Конференций. Во втором раунде квалификации Шахтер был аутсайдером во встрече со Стяуа, однако сумел вырвать путевку дальше в серии пенальти (0:1, 2:1).

Ответная игра в Караганде пройдет в следующий вторник, 10 августа, из-за чего матч Колоса в УПЛ против Миная перенесли на неопределенный срок. В случае успеха в играх с Шахтером в раунде плей-офф Колос сразится с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив.

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