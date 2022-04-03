Когда и где смотреть матч Ювентус – Интер в Серии А

Подопечные Аллегри и Индзаги уже покинули еврокубки и теперь могут бросить все силы на то, чтобы остаться в ТОП-4 чемпионата Италии

Интер и Ювентус - принципиальные соперники в Серии А / Фото: Getty Images

Сегодня, 3 апреля, в Серии А пройдет Дерби д'Италия. Встретятся между собой два последних чемпиона – Ювентус и Интер. Игра пройдет в Турине на "Альянц Стэдиум", начало – в 21:45.

Где смотреть матч Ювентус – Интер? В прямой трансляции поединок будет показан на Мегого. Кроме того, онлайн матча Ювентус – Интер будет доступен у нас на сайте.

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в дерби. По их мнению, явного фаворита в дерби нет. Коэффициент на триумф Юве составляет 2.85, тогда как на Интер – 2.75. На ничью же выставлен коэффициент 3.10.

Отметим, что на данный момент Ювентус идет на четвертой позиции в Серии А и отстает от Интера всего на один балл. Правда, миланцы сыграли на матч меньше. Туринцы уже вряд ли думают о борьбе за золото, до лидера Милана – аж 7 очков.

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Туринцам нужно сохранить за собой путевку в ЛЧ, ведь Лацио отстает на 7 баллов, а по потерянным очкам близка и Аталанта (8 очков и матч в запасе). Интер же еще может ввязаться в гонку за Скудетто. Действующий чемпион отстает от соседей на шесть баллов, но имеет дополнительный матч.

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Ювентус и Интер отыграли друг с другом аж 246 дуэлей. Преимущество на стороне туринцев – 111 побед против 73 у миланцев. Еще 62 игры завершились ничейным исходои.