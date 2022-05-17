Когда и где смотреть матч Эмполи против сборнойУкраины – список трансляций

Команда Александра Петракова проведет второй спарринг в мае в рамках подготовки к отбору ЧМ-2022. Рассказываем, как посмотреть игру сборной Украины

Сборная Украины празднует победу над Боруссией М / Фото: УАФ

Сегодня футбольная сборная Украины сыграет благотворительный матч против итальянского клуба Эмполи. Встреча будет частью подготовки команды Петракова к играм квалификации на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Эмполи – Украина? В прямой трансляции поединок будет показан сразу на нескольких ресурсах:

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сайт СЕГОДНЯ

телеканал Футбол 1

телеканал Индиго

сервис OLL.TV

YouTube-канал УАФ

Также у нас на сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча Эмполи – Украина. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.59, тогда как на итальянцев можно поставить за 4.80. Ничья же оценивается в 4.70.

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11 мая сборная уже сыграла товарищеский матч против Боруссии из Менхенгладбаха и сумела добыть первую "военную" победу (2:1). Дебютными голами за Украину отметились Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Напомним, что сборная Украины ведет подготовку к играм плей-офф в квалификации на ЧМ-2022. 1 июня подопечные Петракова сыграют с Шотландией и в случае победы 5 июня "сине-желтых" ждет решающая битва против Уэльса.

В случае двух побед над британскими командами Украина попадет в группу В на Мундиале, где уже расположились Англия, США и Иран. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.