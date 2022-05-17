28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
17 мая 21:30
Эмполи --
Украина --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Когда и где смотреть матч Эмполи против сборнойУкраины – список трансляций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 мая, 17:04
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Команда Александра Петракова проведет второй спарринг в мае в рамках подготовки к отбору ЧМ-2022. Рассказываем, как посмотреть игру сборной Украины
Сборная Украины празднует победу над Боруссией М
Сборная Украины празднует победу над Боруссией М / Фото: УАФ

Сегодня футбольная сборная Украины сыграет благотворительный матч против итальянского клуба Эмполи. Встреча будет частью подготовки команды Петракова к играм квалификации на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Эмполи – Украина? В прямой трансляции поединок будет показан сразу на нескольких ресурсах:

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  • сайт СЕГОДНЯ
  • телеканал Футбол 1
  • телеканал Индиго
  • сервис OLL.TV
  • YouTube-канал УАФ

Также у нас на сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча Эмполи – Украина. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.59, тогда как на итальянцев можно поставить за 4.80. Ничья же оценивается в 4.70.

Читайте также: Тренер сборной Украины назвал состав на матч с Эмполи

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11 мая сборная уже сыграла товарищеский матч против Боруссии из Менхенгладбаха и сумела добыть первую "военную" победу (2:1). Дебютными голами за Украину отметились Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Напомним, что сборная Украины ведет подготовку к играм плей-офф в квалификации на ЧМ-2022. 1 июня подопечные Петракова сыграют с Шотландией и в случае победы 5 июня "сине-желтых" ждет решающая битва против Уэльса.

В случае двух побед над британскими командами Украина попадет в группу В на Мундиале, где уже расположились Англия, США и Иран. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
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Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:55
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

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19

Победы

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68.4%

% нокаутов

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18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
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