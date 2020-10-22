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Клубу из Азербайджана сделали выговор за воинское приветствие в матче Лиги Европы

22 октября, 20:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

В УЕФА связали воинское приветствие с событиями в Нагорном Карабахе

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности (CEDB) вынес выговор игрокам и должностным лицам азербайджанского клуба "Карабах" за воинское приветствие во время матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против польской "Легии" (0:3), который состоялся 1 октября.

"Принимая свое решение, CEDB рассмотрел такой жест конкретно в связи с политическим контекстом", – говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

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Фото: qarabagh.com

Фото: qarabagh.com

Напомним, что в конце сентября Армения и Азербайджан атаковали друг друга в Нагорном Карабахе. Конфликт продолжается до сегодняшнего дня. Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах.

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Кстати, некоторое время назад воинское приветствие продемонстрировали игроки сборной Турции. Тогда им тоже грозило наказание от УЕФА, а вот Россию за такое простили.

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УЕФА карабах Лига Европы ФК Карабах

Источник: Сегодня|Спорт

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