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Клуб Бундеслиги назначил третьего главного тренера за три месяца

18 декабря, 19:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Некогда грозный "Шальке" не может подняться с дна турнирной таблицы

Аутсайдер чемпионата Германии, "Шальке" из Гельзенкирхена, пытается поправить свое положение сменой тренером. Сегодня официальный сайт клуба сообщил об отставке Мануэля Баума. 41-летний немецкий специалист только 30 сентября подписал с "Шальке" контракт сроком на два года, но не продержался на своем посту и трех месяцев.

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Интересно, что в сентябре "Шальке" отправил тренера в отставку уже после второго тура. Тогда Давид Вагнер покинул свой пост после 18 матчей без побед. С тех пор команда в 12 турах Бундеслиги набрала всего четыре очка, не выиграв ни одного поединка, и нынче занимает последнее место.

Третьим за три месяца наставником гельзенкирхенцев будет 67-летний нидерландец Хуб Стевенс. Ранее он уже трижды возглавлял "Шальке", дольше всего в 1996-2002 годах. Пока что он назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца года.

В субботу "кобальтовые" сыграют с "Арминией" в чемпионате Германии, а во вторник – с "Ульмом" в Кубке.

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Ранее футболиста "Шальке" жестко наказали за плевок в соперника.

Смотрите, как "Шальке" играл с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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