Клуб Бекхэма спустил модель на дно океана ради новой формы

Американский футбольный клуб Интер Майами устроил необычную презентацию формы. Новую экипировку показали на дне океана. Ранее мы сообщали, что команду Бекхэма возглавил тренер женской сборной.
Новая форма Primeblue создана в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком и в преддверии Всемирного дня океанов 8 июня. Болельщики могут купить форму с 21 мая, а команда дебютирует в обновке 30-го числа в матче против Ди Си Юнайтед.
Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров.
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В 2020 году Интер Майами провел дебютный сезон в MLS и завершил сезон в плей-офф квалификации, уступив Нэшвиллу.
В межсезонье команда Бекхэма усилилась экс-форвардом Реала, Наполи и Ювентуса Гонсало Игуаином, а также еще одним бывшим игроком Ювентуса Блезом Матьюиди. Француз стал первым действующим чемпионом мира, кто сыграл в MLS.