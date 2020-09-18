Клуб Бекхэма подписал контракт с суперзвездой, ставшей ненужной "Ювентусу"

Знаменитый аргентинский нападающий Гонсало Игуаин стал игроком клуба Дэвида Бекхэма в MLS "Интер Майами". Подробности контракта не сообщаются, но ранее в СМИ ходили слухи, что нападающий подпишет соглашение до декабря 2022 года. В новом клубе он получил девятый номер.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить "Интер Майами" за все усилия, которые были приложены, чтобы подписать меня. Я думаю, это будет прекрасный опыт в моей жизни. Это то, что я искал – новый опыт, новую лигу и красивый город. Я действительно счастлив быть здесь, и это официально. Моя цель – попытаться передать весь опыт, который я приобрел в Европе, и помочь команде расти", – цитирует Игуаина официальный сайт "Интер Майами".

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Накануне Игуаин расторг контракт с итальянским "Ювентусом", за который выступал с 2016 года, а сезон 2018/2019 провел в арендах в "Милане" и "Челси". Аргентинец является трехкратным чемпионом Испании в составе мадридского "Реала", дважды выигрывал Кубок и один раз – Суперкубок страны.

С "Наполи" Игуаин побеждал в Кубке и Суперкубке Италии, а в составе "Ювентуса" трижды выиграл Серию А и два раза национальный Кубок. Также на счету Гонсало победа в Лиге Европы в составе "Челси".

Ранее мы писали, что Бекхэм заманил в свой клуб другую звезду "Ювентуса": впервые в MLS сыграет чемпион мира. Французский полузащитник будет играть в США под номером 8.

Смотрите, как Игуаин забивал за "Ювентус":

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