Капитана сборной Армении забрали на войну из российского клуба

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном не мог не зацепить и спорт. На днях 28-летний капитан сборной Армении по футболу Вараздат Ароян собирался перейти из российского "Урала" в греческую "Лариссу". Однако ситуация на родине вынудила его поехать домой, причем, играть в футбол в ближайшее время ему вряд ли придется.
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В Екатеринбурге защитник выступал за "Урал" три года и пошел бы на повышение – в Грецию. Но его мобилизовали в армию Армении, которая ведет военные действия с Азербайджаном, сообщил сайт клуба. В какой именно роли футболист будет задействован в Армении, пока неизвестно.
Ранее Ароян входил в тройку лучших футболистов Армении.
Вараздат – воспитанник "Пюника" из Еревана, за сборную Армении сыграл 52 матча, забив два мяча. Перед выступлением в России он отыграл один сезон (2016/2017) в чемпионате Ирана. Сайт Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.
Смотрите, как сборная Армении обыграла эстонцев в начале сентября:
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