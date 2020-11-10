Капитан сборной Украины был рад встретить Усика и жалеет, что Левандовски не сыграет

Андрей Пятов не стал вспоминать былые победы над сборной Польши

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов накануне товарищеского матча против Польши рассказал о встрече на тренировке с боксером Александром Усиком и сожалев, что не сможет сыграть нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Поединок пройдет 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по Киеву.

"Приятно встречать нашего чемпиона Александра Усика. Думаю, он тоже рад был оказаться рядом с нами. Это какой-то заряд позитива перед тремя матчами. Ничего более", – отметил Пятов.

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Виктор Коваленко и Андрей Пятов / Фото: УАФ

Голкиперу напомнили про победный матч против Польши в Варшаве со счетом 3:1 в квалификации чемпионата мира-2014. Но Пятов не стал развивать эту тему: "Это все история. Это все уже осталось в памяти. Сейчас нам предстоит новый вызов. Уже поменялись игроки в сборных. Завтра будет очень интересно посмотреть на игру".

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"Мы всегда стремимся играть против самых лучших. Себя показать, противостоять лучшим. Жалко, если Роберт Левандовски не сыграет завтра. Но у них хватает хороших игроков", – сказал Пятов.

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Пятов с тренером вратарей сборной / Фото: Twitter

Ранее мы писали, что Шевченко следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может.

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге – против Германии (14 ноября) и в Люцерне – со Швейцарией (17 ноября).

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