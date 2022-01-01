Капитан Динамо резко изменился: первое чудо в новом году

Капитан динамовцев Сергей Сидорчук в мгновение ока сменил пижаму на деловой костюм – чудеса перевоплощения

Сидорчук - мастер перевоплощений / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сергей Сидорчук и его беременная супруга Анна пожелали своим фолловерам чудес в новом году. И начали с себя!

Капитан Динамо, его жена и их трое детей показали мастер-класс по переодеванию, за долю секунды сменив свой внешний вид – сбросив пижамы, они переоблачились в деловые костюмы (мужчины) и платья (девушки).

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Напомним, на днях Анна Сидорчук сообщила, что пребывает на третьем триместре беременности. Пикантный нюанс заключается в том, что, судя по сроку, Сергей и его жена зачали ребенка… прямо во время Евро-2020!

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Отметим, что Новый год Сидорчуки встречали в Украине, а перед этим набирались сил на Мальдивах. Правда, по дороге домой их ждал неприятный сюрприз – вся семья с женой в положении и тремя детьми застряла в аэропорту.