Капитан "Динамо" рассказал, почему не забивает Супряга

По мнению Сидорчука, на результативности форварда сказалось безальтернативное доверие к нему

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук озвучил свою версию того, почему за команду так долго не забивает ее основной нападающий – чемпион мира среди молодежи Владислав Супряга.

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"Знаете, Супряга на тренировках забивает. Мне кажется, в его случае это больше психологический фактор. Он почувствовал доверие, возможно, безальтернативное доверие, и где-то это подсознательно повлияло на его психологию", – цитирует Сергея Сидорчука в Facebook журналист Валерий Пригорницкий

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что 20-летний Владислав Супряга не мог забить в 15 заключительных матчах года за "Динамо". В последний раз он поражал ворота соперников 23 сентября, когда в выездном поединке квалификации Лиги чемпионов огорчил "Гент".

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Напомним, летом и осенью активно обсуждали возможный переход Владислава в "Болонью". Однако "Динамо" отказалось продавать Супрягу в этот клуб Серии А.

Позже появилась информация, что "Милан" хочет купить у "Динамо" Супрягу и сразу же отдать его киевлянам в аренду. Однако в последнее время, ввиду голевой засухи форварда, разговоры о его продаже утихли.

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