Капитан "Динамо" извинился перед игроком "Шахтера" за жуткую травму

Корниенко не держит обиды на Сидорчука, хотя это повреждение могло завершить карьеру "горняка"

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своей реакции на травму, полученную в воскресном матче с "Динамо", а также об извинениях, которые ему принес нанесший это повреждение капитан киевлян Сергей Сидорчук.

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"Я готов был ехать в сборную Украины, доказывать, а когда мне сказали на 99 процентов, что я не поеду, где-то маленькая слеза потекла. Но потом я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Нужно надеяться на то, что вернусь сильней и проявлю себя еще лучше", – заявил в эфире "Футбол NEWS" защитник "Шахтера" Виктор Корниенко

Зла на Сергея Сидорчука футболист "Шахтера" не держит.

"Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески – написал мне, извинился", – отметил Корниенко

Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Как мы писали ранее, у Корниенко диагностирован разрыв латеральных связок голеностопа. Реабилитация футболиста, по предварительным оценкам, займет от 4 до 6 недель. Так что в этом году защитника "Шахтера" на поле мы уже не увидим.

Также мы рассказывали, что известный комментатор в шоке от грубости Сидорчука. "После такого фола Корниенко мог завершить карьеру", – считает Кирилл Круторогов.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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