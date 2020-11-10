Капитан "Динамо" извинился перед игроком "Шахтера" за жуткую травму

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своей реакции на травму, полученную в воскресном матче с "Динамо", а также об извинениях, которые ему принес нанесший это повреждение капитан киевлян Сергей Сидорчук.
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"Я готов был ехать в сборную Украины, доказывать, а когда мне сказали на 99 процентов, что я не поеду, где-то маленькая слеза потекла. Но потом я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Нужно надеяться на то, что вернусь сильней и проявлю себя еще лучше", – заявил в эфире "Футбол NEWS" защитник "Шахтера" Виктор Корниенко
Зла на Сергея Сидорчука футболист "Шахтера" не держит.
"Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески – написал мне, извинился", – отметил Корниенко
Как мы писали ранее, у Корниенко диагностирован разрыв латеральных связок голеностопа. Реабилитация футболиста, по предварительным оценкам, займет от 4 до 6 недель. Так что в этом году защитника "Шахтера" на поле мы уже не увидим.
Также мы рассказывали, что известный комментатор в шоке от грубости Сидорчука. "После такого фола Корниенко мог завершить карьеру", – считает Кирилл Круторогов.
Смотрите удаление Сидорчука в игре "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)
Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"
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