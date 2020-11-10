Українська
$ 28,11
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Капитан "Динамо" извинился перед игроком "Шахтера" за жуткую травму

10 ноября, 11:43

Олег Люлька Олег Люлька

Корниенко не держит обиды на Сидорчука, хотя это повреждение могло завершить карьеру "горняка"

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своей реакции на травму, полученную в воскресном матче с "Динамо", а также об извинениях, которые ему принес нанесший это повреждение капитан киевлян Сергей Сидорчук.

Реклама

Читайте также: "Папа, выздоравливай": травмированный динамовцем защитник "Шахтера" собирает послания

"Я готов был ехать в сборную Украины, доказывать, а когда мне сказали на 99 процентов, что я не поеду, где-то маленькая слеза потекла. Но потом я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Нужно надеяться на то, что вернусь сильней и проявлю себя еще лучше", – заявил в эфире "Футбол NEWS" защитник "Шахтера" Виктор Корниенко

Зла на Сергея Сидорчука футболист "Шахтера" не держит.

"Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески – написал мне, извинился", – отметил Корниенко

Виктор Корниенко

Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Как мы писали ранее, у Корниенко диагностирован разрыв латеральных связок голеностопа. Реабилитация футболиста, по предварительным оценкам, займет от 4 до 6 недель. Так что в этом году защитника "Шахтера" на поле мы уже не увидим.

Также мы рассказывали, что известный комментатор в шоке от грубости Сидорчука. "После такого фола Корниенко мог завершить карьеру", – считает Кирилл Круторогов.

Смотрите удаление Сидорчука в игре "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Сидорчук Виктор Корниенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол
"Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистомФутбол
Неудачно помастурбировал. За что лишают звания капитана в футболе
Неудачно помастурбировал. За что лишают звания капитана в футболеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять