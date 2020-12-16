Капитан "Аталанты" извинился перед тренером и попал на матч с "Ювентусом"

На некоторое время утих конфликт в составе участника плей-офф Лиги чемпионов – итальянской "Аталанты". На днях стало известно, что тренер Джан Пьеро Гасперини поссорился с капитаном Алехандро Гомесом. Бывший футболист харьковского "Металлиста" высказал неудовольствие действиями наставника и был заменен во встрече с датским "Мидтьюлландом".

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Однако перед очередным поединком чемпионата Италии атакующий полузащитник и лучший тренер Серии А помирились. По крайней мере, аргентинец принес свои извинения партнерам и сразу же получил индульгенцию в виде попадания в заявку на матч проти туринцев в среду. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

На нашем сайте идет онлайн матча "Ювентус" – "Аталанта".

В стартовый состав Гомес не попал, но может выйти на замену во втором тайме. После 45 минут гости из Бергамо проигрывают чемпионам – 0:1. Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле с первых минут.

Несмотря на извинения, Алехандро чувствует себя не очень хорошо в "Аталанте" и готов уже в зимнее трансферное окно покинуть клуб. Об этом он написал болельщикам на своей страничке в Instagram, пообещав со временем рассказать правду о ситуации в команде.

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Смотрите, как "Аталанта" разбила "Фиорентину" в воскресенье, а Малиновский забил со штрафного:

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