Канониры сильнее молотобойцев. Команда Ярмоленко попала в черную полосу неудач

Вест Хэм не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате Англии и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов

Вест Хэм vs Арсенал / Фото: Reuters

В воскресенье, 1 мая, состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии. В Лондоне встречались Вест Хэм и Арсенал.

В параллельном поединке конкурент "канониров" за третье место Челси минимально проиграл Эвертону. Команда Микеля Артеты не могла не воспользоваться таким шансом сократить отставание от соперника.

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В четверг "молотобойцы" уступили немецкому Айнтрахту 1:2 в домашнем матче Лиги Европы. История повторилась и в матче АПЛ.

В первом тайме команды обменялись уколами. Сперва "канониры" усилиями Холдинга открыли счет в матче. А на последней минуте первого тайма игрок Вест Хэма Боуэн восстановил статус-кво.

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Победу Арсеналу принес центральный защитник Габриэл. Бразилец отличился после розыгрыша углового. 1:2.

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На 81-й минуте Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко спасать поединок. Но в отведенное время украинец не сумел отличиться результативными действиями.

Чемпионат Англии. 35 тур.

Вест Хэм – Арсенал 1:2

Голы: Боуэн, 45 – Холдинг, 38, Габриэль, 54

Вест Хэм: Фабианьски – Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Фредерикс – Нобл (Соучек, 77), Лансини (Антонио, 71), Райс – Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

Арсенал: Рэмсдейл – Томиясу (Соареш, 78), Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш – Локонга, Джака, Эль-Ненни, Эдегор – Нкетиа, Мартинелли, Сака (Смит-Роу, 87).

ОБЗОР МАТЧА

После поражения от "канониров" Вест Хэм потерял шансы попасть в Лигу чемпионов через чемпионат. Команда Ярмоленко идет на 7 месте с 52 очками. Лондонский Арсенал после трех побед подряд поднялся на 4 строчку, набрав 63 балла. До идущего третьим Челси рукой подать – всего три очка.