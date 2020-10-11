Каминг-аут совершила первая женщина-тренер в мужском футболе

Бывшая тренер женской команды "Милана" и сборной Италии 56-летняя Каролина Мораче совершила каминг-аут, как лесбиянка. 56-летняя Мораче сообщила, что жената на 35-летней бывшей австралийской футболистке Джейн Уильямс. Пара планирует завести ребенка.

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Напомним, что 11 октября отмечается день каминг-аута.

"Мир футбола полон предрассудков и гомофобии. Не виню никого, кто не решается совершить каминг-аут. Для многих мужчин бездействие является формой защиты. Считаю правильным "выходить из шкафа", когда готов и уверен, что сможешь снять маску и больше никогда ее не надевать", – приводит слова Мораче Corriere della Sera

Джейн Уильямс и Каролина Мораче / Фото: Twitter

Отметим, что Мораче становилась лучшим бомбардиром женской Серии А с 1988 по 1998 год, 12 раз выигрывала золотые медали чемпионата Италии, а также завоевала "серебро" Евро-1993 в составе итальянской сборной.

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Кроме того, она стала первой женщиной в истории футбола, возглавившей мужскую команду. В июне 1999 года Каролина была назначена коучем мужского футбольного клуба "Витербезе", выступавшего в итальянской Серии C1. Однако покинула пост, проведя всего две игры, из-за вмешательства президента клуба в руководство командой.

А шесть лет назад Мораче стала первой женщиной, которая была введена в Зал славы итальянского футбола.

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Добавим, что ранее фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей. Четырехкратный чемпион мира француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, выложив в соцсетях фото с парнем.

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