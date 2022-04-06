Камбэк чемпиона. Легенда Барселоны заменит Ван Гала во главе сборной Нидерландов

Рональд Куман вернется на тренерский мостик "оранжевых" после чемпионата мира в Катаре

Рональд Куман заменит Луи Ван Гала / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольный союз Нидерландов объявил, что экс-тренер Барселоны Рональд Куман возглавит национальную команду. 59-летний специалист примет команду в первый день 2023 года, сразу после чемпионата мира в Катаре.

Контракт Кумана будет действовать до лета 2026 года. Свое назначение голландский тренер уже успел прокомментировать.

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"Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора года назад я точно не покидал сборную из-за недовольства. Мое пребывание было приятным, результаты взаимодействие с международными игроками были хорошими. Вскоре мы продолжим этот путь. Это точно для меня", – цитирует Кумана сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ранее Рональд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2022 год. Высшим достижением Кумана во главе национальной команды был финал Лиги наций УЕФА 2019.

Напомним, что сейчас с "оранжевыми" работает Луи Ван Гал. Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал борется с онкологией, но это не помешало специалисту вывести национальную сборную на чемпионат мира.

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Рональд Куман был ассистентом Ван Гала в Барселоне / Фото: Twitter

Отметим, что как игрок Рональ Куман становился чемпионом Нидерландов (4 раза) и Испании (4 раза). В 1988 году в составе "оранжевых" становился победителем Евро-1988.

В качестве тренера Куман дважды приводил к золотым медалям Аякс и один раз ПСВ.

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Напомним, что сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов: